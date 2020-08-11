В Чебоксарах в аварию попали "Лада Веста" и самоходная гаубица

С места происшествия. Фото cheb.media

Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло в столице Чувашии в парке Победы. Там в выходные дни легковой автомобиль "Лада Веста" по каким-то причинам оказался в парке на пешеходной зоне. Когда водитель вышел из салона, то, по предварительным данным, он оставил автомобиль на "нейтральной скорости", и произошло самопроизвольное движение. Легковушка, набирая скорость при движение вниз, влетела под памятник - советскую 122-мм самоходную артиллерийскую установку – 2С1 "Гвоздика".

С памятником ничего не произошло, а вот "Ладе Весте" требуется дорогостоящий ремонт - ее капот буквально залетел под военную технику.