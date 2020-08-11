В Казани открывает 87-й сезон театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина

Первым спектаклем 87-го сезона станет "Карурман" Фото: Из материалов пресс-службы

В столице Татарстана открывается 87-й театральный сезон государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Свои первые спектакли труппа уже показала зрителям, которые за время пандемии успели соскучиться по культурным событиям.

Первым спектаклем, который покажут в новом сезоне, станет "Темный лес" ("Карурман"). Безопасность здоровья зрителей будет осуществляться при помощи соблюдения мер предосторожности - перед начало представления у всех зрителей будут измерять температуру, их обеспечат масками и перчатками.

В театре продолжаются репетиции спектакля "Полиционер", который должен стать первой премьерой сезона.