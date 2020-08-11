В Татарстане во время уборочной страды мужчину насмерть засыпало зерном

Во время разгрузки зерна погиб человек Фото: Из материалов пресс-службы

Трагическое происшествие произошло в субботу, 8 августа, в Арском районе республики. В селе Нижняя Корса во время уборочной страды один из рабочих зернохранилища спустился в яму, в которую спустя несколько минут начал выгружать 10 тонн зерна.

Коллеги заметили длительное отсутствие напарника, и вскоре отыскали его тело в яме с зерном. К этому моменту он уже погиб. По предварительным данным, он погиб в результате удушья.

По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР Татарстана.