В Казани во время пожара из многоэтажки спасли пятерых человек

Едкий дым отрезал жильцов дома от выхода Фото: Из материалов пресс-службы

Пожар в многоэтажке на улице Айдарова в Авиастроительном районе столицы региона начался в 20.00 в понедельник, 10 августа. В считанные минуты едким дымом был заполнен подъезд, начал проникать в квартиры, и самостоятельная эвакуация жильцов дома с верхних этажей оказалась невозможной. На помощь пришли пожарные, и им удалось при помощи масок спасаемых вывести по лестнице пятерых жителей дома.

С огнем удалось быстро справиться. Выяснилось, что горит ящик, установленный в общем коридоре. Общая площадь возгорания составила три квадратных метра.