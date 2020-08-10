Казанцев зовут пройти "путь Тукая"

Фото: мэрия Казани.

15 августа в Татарстане стартует поэтический фестиваль «Путь Тукая». Принять в нем участие и присоединиться к пешей или велосипедной экскурсиям по маршрутам, тематически связанным с жизнью и творчеством татарского поэта Габдуллы Тукая, могут все желающие.

«Путь Тукая» проляжет через населенные пункты северных районов Татарстана: Дербышки, Дачное, Каймары, Старая Тура, Тимофеевка, Усады, Ташлы-Ковали, Кошлауч, Учили, Новый Кырлай, Хотня, Починок-Сосна.

В программе – посещение музеев, поэтические вечера в библиотеках, мастер-классы и многое другое. Так, в Балтасинском районе маршрут предполагает посещение могилы матери Тукая, музея Сибирского тракта, водяной мельницы, а в деревне Кошлауч Арского района – знакомство с экспозицией родительского дома поэта, который находится в восстановленной усадьбе муллы Мухаметгарифа.

В дни проведения экскурсий будут формироваться по две группы участников – велосипедные и пешеходные. Каждый отдельный маршрут будет прокладываться в зависимости от экскурсовода и желания участников той или группы.