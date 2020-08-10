"Будем играть на победу": Защитник "Рубина" оценил шансы команды в матче с "Локомотивом"

Фото: ФК "Рубин".

Уже завтра, 11 августа, "Рубин" проведет свой первый матч в новом сезоне. На своем поле подопечные Леонида Слуцкого примут серебряного призера прошлого чемпионата - московский "Локомотив". Фаворитом встречи считаются "железнодорожники", но, по мнению защитника "Рубина" Ильи Самошникова, у казанцев есть шанс на победу.

- "Локомотив" - хорошая команда, мы совсем недавно с ними встречались. Там есть несколько индивидуально сильных футболистов, но мы в любом случае будем играть на победу. Межсезонье получилось коротким, но было много нагрузки. Несколько дней были двухразовые тренировки, но я думаю, мы подойдем в отличном состоянии к первой игре после этого микроцикла. Я сам только дебютировал в Премьер-лиге в этом году, другие скорости, другой уровень, другие люди, другое мышление, видение. Тяжелее, но я стараюсь привыкнуть, окрепнуть. Нужно прибавлять, работать, - рассказал Самошников.

Напомним, что матч между "Рубином" и "Локомотивом" состоится 11 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20.00.