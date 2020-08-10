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Ульяновские автоинспекторы за неделю поймали 100 пьяных водителей

Кроме того, автомобилисты 550 раз не уступали дорогу пешеходам
Владимир КрупскийВладимир КрупскийВладимирКрупский
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Кроме того, автоинспекторы оштрафовали около 500 пешеходов.

Кроме того, автоинспекторы оштрафовали около 500 пешеходов.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

За минувшую неделю системами фотовидеофиксации выявлено 27016 нарушений. Сотрудники Госавтоинспекции в период с 3 по 9 августа 2020 года на территории региона задержали 100 водителей, управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Кроме того, на 550 автовладельцев составлен административный протокол так как они не пропустили пешеходов в зоне действия соответствующих знаков. Пешеходы за неделю нарушили Правила дорожного движения 483 раза.