Ульяновские автоинспекторы за неделю поймали 100 пьяных водителей

Кроме того, автоинспекторы оштрафовали около 500 пешеходов.
Фото: Владимир КРУПСКИЙ
За минувшую неделю системами фотовидеофиксации выявлено 27016 нарушений. Сотрудники Госавтоинспекции в период с 3 по 9 августа 2020 года на территории региона задержали 100 водителей, управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Кроме того, на 550 автовладельцев составлен административный протокол так как они не пропустили пешеходов в зоне действия соответствующих знаков. Пешеходы за неделю нарушили Правила дорожного движения 483 раза.