ВТБ в Татарстане одобрил сделки проектного финансирования с эскроу на 7,2млрд рублей

ВТБ в Татарстане за годс момента перехода на новую схему расчетов по договорам долевого участия с использованием эскроу-счетоводобрил 14 сделок проектного финансирования на сумму 7,2млрд рублей. Это более 208 тысяч квадратныхметров жилья в республике.

С 1 июля 2019 года и по настоящее время банк в регионе заключил 11 сделок на сумму 5,2млрд рублей, в том числе 3,7 млрд рублей - в рамках льготной «Программы 1764» Минэкономразвития РФ. На счета эскроу ВТБ в республикепривлек около 2,5 млрд рублей средств клиентов-физических лиц.

«В текущих условиях мы не только поддерживаем клиентов попавших в трудную финансовую ситуацию из-за пандемии коронавируса, но и продолжаем финансировать проекты крупнейших застройщиков в регионе. Кроме того, за время самоизоляции нам удалось привлечь две новые компании, в Набережных Челнах и Казани. Строительная отрасль одна из приоритетных в нашем кредитном портфеле,сейчас у нас на рассмотрении еще восемь заявок на более чем 7 млрд рублей», — отметила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане.

Система расчётов через счета эскроу дополнительно защищает покупателя квартиры от риска еенедостроя и дает гарантию, что его деньги перечислятся застройщику только в момент, когда объект будет фактически возведен. До ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами дольщиков, размещенными в банке. В случае если дом не достроен в срок, вложения возвращаются вкладчикам на личный счет. Крометого, средства на счетах эскроу застрахованы АСВ на сумму до 10 млн рублей.