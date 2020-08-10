К началу учебного года 2020 к скоростному интернету подключат 1 045 школ Татарстана

Интернет в школах поможет детям включиться в глобальную повестку и открывать новые горизонты для личностного роста. Фото: Татьяна Коркина

С начала нового учебного года 2020-2021 татарстанские школьники должны вернуться за парты. К тому моменту все школы республики должны быть подключены к скоростному Интернету - не ниже 100 мб/сек. Такого пока нет ни в одном регионе России.

По данным на понедельник, 10 августа, в Татарстане к скоростном Интернету уже подключили 945 школ из 1 045 запланированных в этом году.

Интернет в учебных заведениях поможет детям включиться в глобальную повестку и открывать новые горизонты для личностного роста, а также решит проблему цифрового неравенства в регионе.

- Раньше операторам связи было экономически невыгодно прокладывать волоконно-оптические линии связи в малонаселенных селах и деревнях: на это приходилось тратить слишком много ресурсов и времени. Теперь, благодаря этому проекту, провести Интернет в отдаленные местности станет гораздо проще и быстрее, так как в селах уже будет свой «узел связи» - школа. Другими словами, наличие такого узла позволит провести оптику и в остальные домохозяйства разными операторами связи, - замечают в местном Минцифразития.

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