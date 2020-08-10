Без осадков и до 23 градусов тепла: Прогноз погоды в Казани на 11 августа

Погода будет комфортной для похода на пляж. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

11 августа в Казани сохранится теплая погода. Так, в столице Татарстана ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от 9 до 11 градусов тепла, днем – до 23 градусов выше нуля.

В целом по республике также будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла. Днем - до 23 градусов со знаком "плюс".