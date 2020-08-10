Казанские девушки выиграли чемпионат России по баскетболу

Фото: мэрия Казани.

Казанская команда «Тулпар» стала победителем на чемпионате России по баскетболу 3х3 среди женщин. Соревнования прошли в московском центре уличного спорта «Под мостом» в Лужниках.

На пути к чемпионству баскетболистки «Тулпара» в полуфинале обыграли «Москву» со счетом 15:13. А в финале одержали победу над «Энергией» из Иваново. Матч завершился со счетом 15:10.

Кроме того, по результатам турнира лучшим игроком первенства стала казанская спортсменка Мария Попова. В финальном поединке она набрала 7 очков и помогла команде стать чемпионом.