Выпускницам из Елабуги, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, подарили планшеты

Фото: Министерство образования РТ.

Глава Елабужского района Рустем Нуриев встретился с выпускницами, получившими максимальное количество баллов при сдаче Единого государственного экзамена.

Руководитель района отметил успех девушек на экзамене и вручил им планшеты и цветы. Девушки получили по 100 баллов по русскому языку. Наивысшего результата добились ученицы гимназии № 4 Виктория Осипова и школы № 6 Вероника Хусейнова.

Выпускницы признались, что, как и для всех, экзамен был для них непростым испытанием. Готовиться к нему они начали еще в 10-м классе. В планах у девушек поступление в Казанский федеральный университет в Казани.