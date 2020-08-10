В Татарстане в ночном пожаре погибла 65-летняя женщина

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Ночью в понедельник, 10 августа, в селе Изгары Чистопольского района загорелся частный дом на улице Полевая. Когда на место приехали пожарные - в 1.12 - огнем было захвачено 80 квадратных метров, но угрозы его распространения на соседние строения не было.

Спасатели проложили магистральную линию и подали стволы на тушение пожара. В 1.30 они ликвидировали открытое горение. Огнем была уничтожена кровля дома по всей площади, его задняя часть и надворные постройки

В 1.37 в одной из комнат было обнаружили тело 65-летней женщины - хозяйки дома. Предварительной причиной трагедии в МЧС Татарстана называют неосторожное обращение с огнем.