"Рубин" выиграл у "Динамо" борьбу за корейского полузащитника

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"Рубин" продолжает искать варианты усиления состава. Так, взоры селекционеров казанского клуба устремились за океан. Потенциального новичка отыскали в Северной Америке. Речь идет о 23-летнем южнокорейском футболисте Хван Ин Боме, который в настоящий момент выступает за "Ванкувер".

- Хван Ин Бом переходит в клуб российской премьер-лиги "Рубин" Казань. Контракт согласован. Осталось только пройти медобследование.— цитирует представителя игрока корейский портал Chosun Sports.

По данным источника, "Рубин"заплатит за игрока 2,5 миллиона евро. Контракт будет рассчитан на три года. Отмечается, что на игрока претендовало загребское "Динамо", но футболист выбрал казанский клуб.