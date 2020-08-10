В Марий Эл иномарка вылетела в кювет и опрокинулась: пострадали два человека

В ДТП пострадали 32-летний водитель и его 25-летняя пассажирка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером в субботу, 8 августа, в Звениговском районе Марий Эл автомобиль Ford съехал в кювет, а после опрокинулся. Авария произошла на 24 километре автодороги «Вятка». По предварительным данным, 32-летний мужчина за рулем иномарки не выбрал безопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением.

В аварии пострадал не только сам водитель, но и его 25-летняя пассажирка. С места происшествия они были доставлены в больницу.

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