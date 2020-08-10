В Марий Эл пьяный мужчина спровоцировал массовое ДТП, в котором пострадал ребенок

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В субботу, 8 августа, у дома №80 на улице Строителей в Йошкар-Оле произошла массовая авария. Около 19 часов там столкнулись ВАЗ-2110, LADA Niva и Volkswagen. Аварию мог спровоцировать 31-летний пьяный мужчина за рулем “десятки”, который не имеет права управления.

По предварительным данным, ВАЗ-2110 выехал на встречку, где врезался сначала в LADA Niva, а после и в Volkswagen. В результате аварии пострадал 12-летний мальчик - пассажир иномарки.

- За прошедшие трое суток сотрудниками Госавтоинспекции пресечено более 730 нарушений правил дорожного движения, задержано 39 водителей в состоянии опьянения, 4 из них грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, - замечают в пресс-службе УГИБДД Марий Эл.