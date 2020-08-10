Горбольница №5 Набережных Челнов начала работу в плановом режиме

С начала пандемии в татарстанском автограде выявили 813 случаев заражения COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С понедельника, 10 августа, возобновился многопрофильный прием граждан в горбольнице №5 Набережных Челнов. Несколько месяцев медучреждение служило госпиталем для зараженных коронавирусом, но сейчас начало работать в плановом режиме.

- На время, когда развернули горбольницу №5 под ковидный госпиталь, многие вопросы в отношении некоторых категорий больных, к сожалению, у нас не решались. Поэтапно нужно возвращаться к привычному режиму нашей повседневной жизни. Но все требования по индивидуальной защите должны соблюдаться, - заметил мэр города Наиль Магдеев во время онлайн-совещания.

С начала пандемии в татарстанском автограде выявили 813 случаев заражения COVID-19. На данный момент 618 больных выздоровели, 14 - скончались. Под медицинским наблюдением остаются 63 человека, 48 из которых ранее контактировали с инфицированными.