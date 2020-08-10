В Татарстане из-за неосторожности при курении погиб инвалид

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

В субботу, 8 августа, на улице Люксембург в Мензелинске загорелся частный дом. Пожар заметили слишком поздно, поэтому, когда на место прибыли пожарные, комнаты жилища уже были сильно задымлены.

Очевидцы сообщили спасателям, что в доме может находиться мужчина - инвалид первой группы. Его тело пожарные нашли в зале на тлеющем диване. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. По предварительным данным, причиной возгорания послужила неосторожность при курении.

Ранее погибший отказался устанавливать у себя дома пожарные извещатели по программе президента Татарстана, хотя сделать ему это могли совершенно бесплатно, как инвалиду, находящемуся на патронажном учете в органах соцзащиты.

- К сожалению, пожар заметили слишком поздно, когда дым заполнил помещения дома и стал выходить наружу. Мужчина спал и не смог выбраться из задымленного помещения. Если бы в доме сработал пожарный извещатель, то его сигнал услышал бы не только хозяин дома, но и соседи. Тогда исход пожара среди ли был таким трагичным, - отмечают в пресс-службе МЧС республики.