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В Татарстане 11 часов искали тело утонувшего парня

Он приехал отдыхать с друзьями на реку Ик, но в какой-то момент, не раздеваясь, оказался в воде
Алина ГабдулинаАлина ГабдулинаАлинаГабдулина
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Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

В воскресенье, 9 августа, на реке Ик вблизи села Бикбулово Мензелинского района утонул 24-летний местный житель. Он приехал туда отдыхать с друзьями.

О произошедшем спасателям стало известно еще в 0.01, но последующие поисковые работы заняли более 11 часов. Тело молодого человека было обнаружено на поверхности воды в 10 метрах от берега лишь в 11.43. Его передали сотрудникам правоохранительных органов.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Известно, что парень оказался в воде в верхней одежде.

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