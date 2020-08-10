Топором по лицу и ножом в спину: жителя Чувашии подозревают в покушении на убийство возлюбленной

На крики женщины прибежали родственники, и ревнивец не смог довести свой преступный умысел до конца. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Жителя Батыревского района Чувашии подозревают в покушении на убийство. По версии следствия, вечером в субботу, 8 августа, 34-летний мужчина на почве ревности решил расправиться со своей 32-летней знакомой. Инцидент произошел в деревне Анаткасы Мариинско-Посадского района.

Женщина была в бане, когда мужчина напал на нее и несколько раз ударил топором по лицу и шее, а также ножом в спину. На крики прибежали родственники, и ревнивец не смог довести свой преступный умысел до конца. Пострадавшая была госпитализирована.

- Подозреваемый задержан, следователем решается вопрос о возбуждении перед судом ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы, - сообщает СУ СКР Чувашии. - Расследование уголовного дела продолжается.