В школы и детсады Чувашии купят рециркуляторы на 152 миллиона рублей

Ранее деньги были выделены на укрепление материально-технической базы, замену окон и капитальный ремонт в учебных заведениях. Фото: Валерий РОМАНОВ

Школы и детские сады Чувашии оснастят рециркуляторами (приборы для очистки и обеззараживания воздуха - Ред.). На это из бюджета республики уже выделено 152,6 миллиона рублей. Об этом сообщил глава местного Минобразования Сергей Яковлев.

Так, в сентябре школьники республики смогут вернуться за парты. Занятия будут проходить с соблюдением всех санитарных норм.

Яковлев также заметил, что ранее для подготовки школ к возвращению учеников были выделены значительные средства на укрепление материально-технической базы, замену окон и капитальный ремонт.