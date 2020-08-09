Вышел из дома и пропал: в Набережных Челнах начались поиски 37-летнего мужчины

Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"

В Набережных Челнах начались активные поиски 37-летнего Никиты Соболева (Однолько) из поселка ЗЯБ. 3 августа он вышел из дома 18/16, но обратно не вернулся до сих пор.

Никита ростом около 175-180 сантиметров имеет худощавое телосложение, карие глаза, темные волосы, шрам от операции по удалению аппендицита и шрам от операции на грыжу на правой стороне живота. На момент пропажи на нем была серая футболка, темные брюки, черные классические ботинки. С собой у мужчины была черная сумка через плечо.

Просим всех, кто видел этого человека, сообщить об этом по телефонам 8 (928) 274-52-14, 8 (927) 412-69-99 или в дежурную часть по телефонам 37-90-10, 37-91-16.