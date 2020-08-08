В Татарстане в пруду утонул тракторист

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Трагический случай произошел в Тукаевском районе в селе Верхний Сыук-Су рано утром 8 августа, в субботу. По предварительным данным, в 6.50 в местный пруд скатился трактор, в которым находился тракторист. Самостоятельно выбраться 47-летний мужчина не смог и погиб.

Выехавшие на место происшествия сотрудники ЗПСО №6 обнаружили тело погибшего. Его извлекли на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Причины произошедшего будут выяснять сотрудники правоохранительных органов Татарстана.