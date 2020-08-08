Тинчуринский театр проводит спектакли на открытой площадке

Сцена из спектакля Фото: Лика ИСАЕВА

В Татарском театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина после приостановки деятельности в связи с пандемией коронавирусной инфекции вновь открылись двери для зрителей. Но для самого театра это новый формат - сооружена летняя сцена во дворике театра, стулья для зрителей расставлены на расстоянии 1,5 метров друг от друга, и мест для посетителей не больше 50% от обычного количества. Перед началом спектакля у все измеряют температуру, предлагают одноразовые маски и перчатки.

Зрители настолько соскучились по встречам с артистами, что лишний билетик спрашивают возле входных дверей. Перед началом одного из представлений пошел дождь с градом, и встал вопрос о переносе спектакля, но ни один из зрителей не ушел. Все дождались окончания ливня, и спектакль начался.

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