В Татарстане убрали 28% урожая

В Татарстане в разгаре уборочная страда Фото: Из материалов пресс-службы

О ходе уборочной кампании и обработке почвы доложил сегодня,8 августа, на совещании в Доме Правительства Татарстана министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Зяббаров.

- На сегодня главная задача - своевременная уборка с минимальными потерями урожая, - сообщил Марат Зяббаров. - В закрома уже поступил первый миллион тонн зерна.

На 8 августа в республике убрано 420 тысяч га, намолочено 1 млн 690 тысяч тонн пшеницы, средняя урожайность - 40,3 центнера с га. В восьми районов республики этот показатель достиг показателя 48 центнера с га. Всего в республике убрано 28% площадей.

Среди лидеров уборочной страды называют Алькеевский, Буинский, Нурлатский, Апастовский и Заинский районы.