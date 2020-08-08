В Марий Эл раскрыто убийство по "горячим следам"

Мужчина напал с ножом на незнакомца Фото: Александр ЧЕРНОВ

Поздно вечером 5 августа на одной из улиц Йошкар-Олы обнаружили тело 32-летнего местного жителя с несколькими ножевыми ранениями. По факту обнаружения тела возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Вскоре благодаря совместной работе оперативников йошкаролинской полиции и следователей СУ СКР Марий Эл в кратчайшие сроки удалось установить 56-летнего подозреваемого. Это ранее судимый мужчина, который ранее не был знаком с погибшим.

Конфликт у них произошел на улице, и злоумышленник решил воспользоваться ножом для доказательства своей правоты. Он нанес потерпевшему множественные удары ножом, от полученных повреждений потерпевший скончался.

- Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Расследование уголовного дела продолжается.