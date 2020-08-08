В Чувашии следователь-криминалист спас потерявшего сознание пенсионера

С места происшествия. Фото СУ СКР Чувашии Фото: Из материалов пресс-службы

Во время осмотра места происшествия в поселке Вурнары Вурнарского района республики сотрудники МВД и СУ СКР Чувашии прочесывали местность в поисках 69-летней безвести пропавшей женщины. В ходе осмотра следователь-криминалист СУ СКР Чувашии Анатолий Киселев заметил возле путей сотовый телефон. Он спустился на несколько метров вниз по насыпи, и в высокой траве обнаружил пенсионера без признаков жизни. Но после проверки дыхания и пульса стало понятно, что он еще жив. Требовалась срочная медицинская помощь.

На место вызвали "скорую", и сопроводили ее вместе с пенсионером до больницы.

Спустя некоторое время мужчина пришел в себя. Оказалось, что 80-летний пенсионер возвращался домой пешком в соседнюю деревню, почувствовал себя плохо и потерял сознание.

- Сколько времени он пролежал у железнодорожных путей, неизвестно. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщили в СУ СКР Чувашии.