В Татарстане инспекторы ДПС помогли доставить в больницу 6-летнего задыхающегося ребенка

Бравый экипаж помог родителям доставить малышку в больницу Фото: МВД по РТ

Во время поездки шестилетней дочери жителя республики стало плохо, она начала задыхаться и терять сознание. Родители бросились назад, в Казань, но на трассе был большой поток автомобилей, движение было затруднено. Увидев патрульный экипаж ДПС Госавтоинспекции МВД Татарстана, отец девочки поспешил к ним и попросил помощи.

- На 31 километре автодороги Казань – Оренбург к инспекторам ДПС старшему лейтенанту полиции Дамиру Фаттахову и старшему лейтенанту полиции Азату Гарипову обратился водитель автомобиля "Форд", который вез свою дочь в больницу, - рассказали в пресс-службе МВД Татарстана. - Инспекторы приняли решение о незамедлительном сопровождении автомобиля до ближайшей больницы, применив спецсигналы.

Благодаря профессиональным действиям сотрудников, ребенок с родителями за несколько минут были доставлены до ДРКБ, где девочке оказали необходимую помощь врачи.

В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.