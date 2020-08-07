В Чувашии спасатели помогли шестерым людям на тонущем катере

Фото: пресс-служба МЧС Чувашии

Сегодня, 7 июля, возле деревни Три Дуба в Чебоксарском районе едва не утонули шесть человек. В районе 11 часов утра катер “Амур” захлестнуло волной и внутрь начала поступать вода. Причиной этого было нарушение правил маневрирования. На судне находилось четверо взрослых и двое детей - семилетний мальчик и трехлетняя девочка.

Сообщение о происходящем на 1152 километре судового хода реки поступило в экстренные службы спустя пару минут. Прибывшие на место патрульные катера эвакуировали людей на берег.

Медицинская помощь потребовалась 72-летней пассажирке катера. Женщина находилась в состоянии стресса, сообщают в МЧС Чувашии.