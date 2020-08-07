Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

В пятницу, 7 августа, на озере в Центральном парке Зеленодольска утонул 14-летний мальчик. Ребенок купался, несмотря на то, что место для этого не оборудовано. В какой-то момент он ушел под воду. В 14.22 на место были вызваны спасатели.

Водолазы несколько часов искали ребенка. В 16.25 они обнаружили его тело в 40 метрах от берега на глубине 3 метров. Тело достали и передали правоохранителям.

Оказалось, что мальчик купался в озере с другом. Они поплыли к фонтану, где нога ребенка запуталась в траве, и он начал тонуть. Его товарищ доплыл до берега самостоятельно.