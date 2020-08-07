В Ульяновской области пациент ограбил врача прямо в медучреждении

Пациент воспользовался тем, что дверь в кабинете не закрывалась. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В полицию обратился сотрудник медицинского учреждения. Он сообщил о краже из сумки принадлежащих ему денежных средств в размере 5 тысяч рублей.

Утром 5 августа потерпевший пришел на работу, оставил свои вещи в процедурном кабинете, который не запирался на ключ, и ушел на прием пациентов. Около 5 часов вечера, собираясь домой, мужчина обнаружил, что из его сумки пропали деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 38-летний неработающий ранее привлекавшийся к уголовной ответственности пациент медицинского учреждения. Подозреваемый воспользовался тем, что кабинет был открыт, а сумка находилась в свободном доступе.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ульяновской полиции.