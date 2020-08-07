"Физически мы подойдем в хорошем состоянии": Защитник "Рубина" оценил готовность команды к старту сезона

Фото: ФК "Рубин".

Сегодня стартует новый футбольный сезон в России. "Рубин" свой первый матч проведет в Казани против московского "Локомотива". Сейчас команда готовится. По мнению защитника Филипа Уремовича, казанцы готовы к старту чемпионата.

- Мы интенсивно тренировались последние пять-шесть дней, два дня было по две тренировки, потом по одной. Нужно хорошо подготовиться к первому матчу чемпионата, думаю, физически мы подойдем в хорошем состоянии, - отметил Уремович.

Напомним, что матч "Рубина" с "Локомотивом" состоится 11 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20.00.