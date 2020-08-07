В Татарстане отремонтировали трехкилометровый участок трассы "Казань-Оренбург"

Фото: пресс-служба миндортранса РТ.

В Альметьевском районе Татарстана отремонтирована региональная автодорога общего пользования «Казань-Оренбург» - ст.Калейкино - «Набережные Челны - Заинск-Альметьевск» на участке от 7 до 10,4 километра. Дорожные работы проведены по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Данная автодорога соединяет федеральную трассу «Казань-Оренбург» с автодорогой регионального значения «Набережные Челны-Заинск-Альметьевск», по ней проходит школьный маршрут. Также дорога обеспечивает безопасный проезд общественного транспорта, перевозящего граждан до железнодорожного вокзала на станции Калейкино и в обратном направлении.

Дорога запроектирована по нормативам 4 технической категории с 2 полосами движения и шириной проезжей части 6 м. На участке общей протяженностью 3,4 км выполнено устройство выравнивающего слоя, уложен верхний слой покрытия из плотной асфальтобетонной смеси. В ходе ремонта укреплены обочины из щебеночно-песчаной смеси по 1,5 метра с каждой стороны, заменены 3 автопавильона и нанесена разметка.

Напомним, что в Татарстане в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году будет отремонтирован 61 участок дорог регионального значения общей протяженностью более 165 километров. В том числе 31 дорожный объект общей протяженностью 65,7 километров - за счет республиканского бюджета.