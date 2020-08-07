В Йошкар-Оле ищут велосипедиста, который сбил 6-летнюю девочку и скрылся

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В Йошкар-Оле начались поиски велосипедиста, который скрылся с места ДТП. Около 19.30 в среду, 5 августа, у дома №27 по бульвару Чавайна он сбил 6-летнюю девочку и скрылся. Ребенок получила телесные повреждения.

Велосипедисту на вид 15-17 лет, у него рыжий цвет волос. На момент происшествия парень был одет в темную одежду.

- Для установления всех обстоятельств произошедшего сотрудники ГИБДД просят обратиться в дежурную часть ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Республике Марий Эл очевидцев и лиц, располагающих информацией о ДТП по телефонам: 8(8362)68-09-70, 68-09-71 (дежурная часть), 68-09-11 (группа ИАЗ) - сообщают автоинспекторы.