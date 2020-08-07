В Чебоксарах загорелась школа №63: пострадал завхоз, который попытался справиться с огнем самостоятельно

Фото: пресс-служба МЧС Чувашии

В четверг, 6 августа, в Чебоксарах загорелась школа №63. Возгорание произошло в кладовой на втором этаже, которая использовалась под архив.

На тот момент в школе находилось пять человек. Завхоз учреждения - 65-летний мужчина - пытался справиться с огнем самостоятельно при помощи огнетушителя, но отравился продуктами горения.

Прибывшие на место пожарные потушили кладовую - соседние помещения не пострадали. Завхоз был передан медикам.

- По предварительной версии, причиной ЧП могло стать короткое замыкание электропроводки, - сообщает пресс-служба МЧС Чувашии.