Сеть веломаршрутов Казани достигнет 75 километров

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Вместе с новым Генпланом Казани в текущем году была принята и новая концепция развития велосипедной инфраструктуры города. Специалисты исследовали рельеф, основные территории под жилую застройку, чтобы связать их с центром города и зелеными зонами, проводили встречи с велоактивистами. Так, планируется, что сеть веломаршрутов города достигнет 75 километров.

Уже разработан веломаршрут из центра города, от КФУ, до Деревни универсиады и от парка Урицкого до Лебяжьего озера вдоль Горьковского шоссе, сообщил на встрече с блогерами зам главного архитектора Казани Тимур Кадыров.

- Все новые дороги проектируются с учетом веломаршрутов, отдельно выделенных полос. Мы уже сейчас воспринимаем велосипедистов как полноправных участников дорожного движения, - отметил, в свою очередь, мэр города Ильсур Метшин. - Сегодня мы принимаем системные решения, потому что использование велосипедов разгружает общественный транспорт, автомобильный поток. Плюс это здоровый образ жизни.

Он также заметил, что Казань - первый и пока единственный город России, который сделал обязательными велопарковки в каждом доме и в каждом дворе. Теперь это – общий стандарт для нового жилого строительства.