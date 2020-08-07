В Татарстане мужчина утонул, спасая возлюбленную

Молодые люди купались в неприспособленном для отдыха месте Фото: МЧС Татарстана

Трагедией закончилось купание молодой пары вчера, 6 августа, на Каме у поселка Совхоз в Нижнекамске. Для отдыха молодые выбрали место, которое не предназначено для купания.

Все произошло тогда, когда девушка зашла в воду и начала плескаться. Внезапно она оступилась, упала и начала тонуть. 32-летний молодой человек зная, что подруга не умеет плавать, бросился к ней на помощь. Ему удалось вытолкнуть девушку на мелководье, но сам исчез под водой.

Приехавшие в 18.56 спасатели ЗПСО-6 МЧС Татарстана начали поиски тела пропавшего мужчины. Но до наступления темноты его не обнаружили. Поиски продолжатся днем 7 августа, сообщили в МЧС республики.