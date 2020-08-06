Вода для чемпионов

«Волжанка» - официальный партнер и поставщик воды для ФК «Рубин» на протяжении двух лет.

Потребление чистой и полезной своими качествами питьевой воды всегда было и остается неотъемлемой частью режима жизни и тренировочного процесса спортсменов.

Весь состав команды и административного персонала ФК «Рубин» отмечают, что у спортсменов, регулярно и правильно (0,5 литра за 1,5 - 2 часа перед тренировкой, глоток воды непосредственно перед тренировкой, во время занятий, при ощущении жажды - не более одного глотка каждые 10 минут и стакан воды для новой энергии клеткам - после хорошей тренировки) употребляющих артезианскую воду высшей категории качества, возрастает выносливость, скорость и энергичность, снижается частота пульса и дыхания, быстрее снимается чувство усталости, не наступает тяжелых ощущений и последствий обезвоживания, переутомления.

Значение и пользу правильного употребления воды во время занятий спортом трудно переоценить. Когда вы активно двигаетесь, температура тела неминуемо повышается, обменные процессы ускоряются, резко возрастает потребность в воде и кислороде. И именно достаточное количество поступающей в организм питьевой воды в ее чистом виде послужит оптимальным терморегулятором, нейтрализующим данные негативные эффекты. Кроме того, в мышцах во время интенсивных физических нагрузок активно образуется молочная кислота: если ее своевременно не «вымыть» оттуда, они будут долго нарушать самочувствие спортсмена болевыми ощущениями.

Продукция Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» - это польза для здоровья, неизменные вкус и высшее качество, прекрасный выбор для активных людей, выбирающих спорт и здоровый образ жизни!