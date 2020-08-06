В Казани прогнозируют дожди и до 28 градусов тепла

Дожди прогнозируют на всей территории Татарстана. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

7 августа в Казани погода несколько ухудшится. Так, прогнозируется переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный умеренный, при грозе ожидаются кратковременные усиления до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 16-18 градусов тепла, днем воздух прогреется до 28 градусов выше нуля.

В целом по республике также прогнозируется переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, днем и вечером локально сильный. В отдельных районах ожидается гроза, днем и вечером локально возможен град. Ветер северо-западный умеренный, при грозе возможны кратковременные усиления до 15-20 м/с, днем и вечером локально шквалистые усиления до 23 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла, в дневные – от 25 до 30 градусов, в восточных районах – до 33 градусов со знаком "плюс".