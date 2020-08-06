Зоопарк Новочебоксарска оштрафовали за грязные вольеры

Фото: pixabay.com

Прокуратура Чувашии выявила сразу несколько нарушений в новочебоксарском зоопарке “Ельниковская роща”. В нем обнаружили грязные вольеры и отсутствие плана дератизации и дезинскеции помещений. Между рядом животных и людьми не было ограждений, а в санитарно-карантинной зоне - лекарств. Кроме того, у хищников не было перегонных зон, а у других зверей - мест для укрытия.

Администрацию города обязали привести зоопарк в порядок, а директору “Елиньковской рощи” теперь придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.