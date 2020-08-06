Авиарейсы из Казани в Санкт-Петербург станут ежедневными

Время в пути составит чуть более 2 часов.
Фото: Владимир КРУПСКИЙ
С 15 августа Казань и Санкт-Петербург свяжет дополнительный авиарейс – полеты будут осуществляться по средам и субботам. Таким образом авиарейсы в северную столицу станут ежедневными.
Из Казани самолеты будут вылетать по средам и субботам в 13.15, прибытие в Санкт-Петербург – в 15.25. Вылет из северной столицы запланирован в 10.05, прилет в Казань в 12.20.
Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800, рассчитанных на перевозку 189 пассажиров.