Авиарейсы из Казани в Санкт-Петербург станут ежедневными

Время в пути составит чуть более 2 часов. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

С 15 августа Казань и Санкт-Петербург свяжет дополнительный авиарейс – полеты будут осуществляться по средам и субботам. Таким образом авиарейсы в северную столицу станут ежедневными.

Из Казани самолеты будут вылетать по средам и субботам в 13.15, прибытие в Санкт-Петербург – в 15.25. Вылет из северной столицы запланирован в 10.05, прилет в Казань в 12.20.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800, рассчитанных на перевозку 189 пассажиров.