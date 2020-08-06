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В Чувашии экс-возлюбленный из мести выложил в интернет интимные снимки девушки

За это он теперь будет отрабатывать 100 часов на пользу государства
Лика ИсаеваЛика ИсаеваЛикаИсаева
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Мужчину приговорили к обязательным работам

Мужчину приговорили к обязательным работам

Фото: Из материалов пресс-службы

Жительница Новочебоксарска в апреле рассталась со своим 28-летним возлюбленным, и тот решил ей отомстить. Он создал странички в соцсетях от ее имени, и разместил там ее фотографии интимного содержания. Один такой снимок он отправил по телефону ее подруге, а та сообщила обо всем самой модели.

"Мстителя" вычислили быстро, возбудили уголовное дело по статье "Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия".

Во время судебного процесса злоумышленник свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ.

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