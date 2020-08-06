В Татарстане прокуратура защитила права пенсионера, переехавшего с Крайнего Севера

В суде поддержали иск прокуратуры Фото: Из материалов пресс-службы

Житель одного из районов Крайнего Севера вышел на пенсию и решил переехать в Казань. После переезда он обратился в Пенсионный фонд за компенсацией за переезд и провоз багажа, которая ему полагается по закону, но в районном подразделении Пенсионного фонда России ему отказали. Прокуратура, куда обратился пенсионер, сочла отказ неправомерным, и обратилась в суд.

- Приволжский районный суд Казани признал решения Управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе Казани незаконным, и взыскал в пользу заявителя компенсационную выплату в размере 29 914 рублей, - сообщили в прокуратуре Татарстана.