В Татарстане пройдут фестивали идей и технологий Rukami

Во время фестиваля дети выбирали свое направление в технике. Фото предоставлено Rukami Фото: Из материалов пресс-службы

Для юных татарстанцев есть шанс принять участие в очень крутом фестивале идей и технологий Rukami. Он в 2020 году пройдет в 15 регионах России, в том числе и в Татарстане. В республике он состоится с 16 по 18 октября. Это уникальный проект по популяризации технического творчества, в 2019 году его посетили более 40 000 человек,.

Современные реалии продиктовали фестивалю свой гибридный формат - впервые он состоится на онлайн и офлайн-площадках. Цифровая экосистема фестивалей позволит стереть географические границы и подключить участников из любой точки мира, а физическая площадка — укрепить связь между членами сообщества технологических энтузиастов и создать «ту самую атмосферу фестиваля в парке», обещают организаторы.

- Наша главная задача — вовлечь как можно больше молодых людей в техническое творчество и помочь им развить компетенции, которые так необходимы в будущем, но зачастую упущены в рамках базового образования, — рассказала руководитель проекта Rukami, директор центра поддержки проектов по развитию талантов АО «РВК» Наталья Смелкова.