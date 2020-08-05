Возобновили работу автобусы из Казани в Соль-Илецк

В дальнейшем автобусы будут отправляться по средам, пятницам и воскресеньям. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автовокзал “Столичный” в Казани возобновил работу автобусов маршрутом из столицы Татарстана в Соль-Илецк. Первый рейс отправиться в пятницу, 7 августа, в 17.30. В дальнейшем автобусы будут отправляться по средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути займет 12 часов.

В Минтранспорте Татарстана напоминают, что пассажир должен иметь при себе средства индивидуальной защиты - медицинскую маску и перчатки.