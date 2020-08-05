Новым замминистра культуры Татарстана стала Сююмбика Зиганшина

Фото: kitaphane.tatarstan.ru

Новым заместителей министра культуры Татарстана стала Сююмбика Зиганшина. Она будет курировать информационно-аналитическую деятельность, вопросы мониторинга отрасли и всей сети учреждений культуры, исполнения государственных программ/подпрограмм и вопросы профилактики правонарушений и экстремизма. Сегодня, 5 июля, Зиганшину представили коллективу ведомства.

Фото: пресс-служба Министерства культуры Татарстана

Отметим, что с 2015 года Сююмбика Зиганшина была директором Национальной библиотеки республики. В учреждение она пришла еще в 1992 году - библиотекарем отдела организации каталогов. В 2013 году Зиганшина была удостоена звания Заслуженного работника культуры Татарстана