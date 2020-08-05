В Татарстане во время пожара в Зеленом Бору пострадала женщина

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Возгорание в одном из дачных домиков в Зеленом Бору в деревне Боровое Матюшино Лаишевского района республики началось 4 августа в 18.06. Загорелся один из щитовых домов, позже ветер перекинул пламя на соседние, тесно стоявшие рядом.

К приезду пожарных горели уже три одноэтажных дома в дачном обществе «Ветераны войны и труда № 9». Существовала угроза распространения огня на соседний дома из бруса.

Чтобы подавать воду для тушения огня, пожарные установили переносную мотопомпу для забора воды из Волги, проложили магистральную линию.

Еще до приезда спасателей соседи вывели из огня 28-летнюю женщину. С ожогами тела I-II степени (7-8%) она госпитализирована в ожоговое отделение РКБ Казани.

- Общая площадь пожара 200 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.