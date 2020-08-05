2020-08-05T14:11:39+03:00
Общество

Беспилотные электробусы или "гармошки" на газу: Как будут выглядеть метробусы в Казани

По мнению мера столицы Татарстана Ильсура Метшина скоростная автобусная линия обойдется бюджету дешевле метро
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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Разговоры о появлении в Казани нового вида общественного транспорта - метробусов, обретает новые очертания. Так, о необходимости появления скоростного автобуса в столице Татарстана высказался мэр города Ильсур Метшин. По его словам, работа в этом направлении действительно ведется.

- Совместно с Российским дорожным научно-исследовательским институтом мы разрабатываем концепцию запуска пилотных маршрутов – метробусов. Прорабатываются 4 линии маршрутов. Стоимость внедрения таких систем и их эксплуатация в разы дешевле строительства метро, а пропускная способность и скорость передвижения сопоставима с ним. Так например, ориентировочная стоимость маршрута из центра города до удаленного жилого комплекса «Салават купере» протяженностью 21,6 километра составит 1,8 миллиарда рублей. При этом скорость сообщения будет в два раза выше, чем на обычном автобусе», – пояснил Ильсур Метшин.

Он отметил, что в системе управления метробусами могут быть использованы элементы искусственного интеллекта и беспилотные электробусы или сочлененные автобусы на газу. Отметим, что зимой в Казань привозили на тестовые испытания сочлененный автобус "МАЗ". Белорусскую "гармошку" рассматривали, как раз как вариант для метробусов.

СПРАВКА КП

Сразу оговоримся, что метробус не имеет никакого отношения к метро. Это полностью наземный транспорт. Основное отличие от обычного автобуса – наличие выделенной полосы, на которую не может попасть ни один другой вид транспорта.

Отметим, что метробусы очень популярны в ряде стран. В частности, их начали использовать в Бразилии еще в 80-х годах прошлого века. Также линии метробусов есть, например, в некоторых городах США, Аргентины и Колумбии. Колесят они и по улицам израильской Хайфы, и турецкого Стамбула.

В России метробусы пока не столь популярны. До Казани о возможности появления данного вида транспорта говорили только в Уфе и Волгограде. Но в итоге в этом вопросе дальше всех, видимо, продвинулась именно столица Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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