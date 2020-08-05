На модернизацию системы образование Ульяновской области выделили 800 миллионов рублей

Деньги уже выделены из регионального бюджета. Фото: Валерий РОМАНОВ

В Ульяновской области планируют модернизировать систему образование. Из бюджета региона на эти цели уже выделено 800 миллионов рублей.

На эти деньги в школах сделают ремонт, создадут условия для занятий спортом и обновят материально-техническую базу. Вместе с тем, в 42 учебных учреждениях хотят создать центры “Точка роста”, в которых дети смогут дополнительно заниматься предметами по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям.

Отметим, что к началу учебного года в области проверят 413 школ, 276 детских садов, 59 организаций допобразования и 31 ссуз. Сейчас принять учащихся готовы 105 учреждений, сообщает пресс-служба правительства региона