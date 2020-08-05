Без Азеведо, Да Косты и Галиева "Ак Барс" с трудом одолел "Нефтяник"

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:10:52+03:00

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"Ак Барс" провел третий товарищеский матч за 5 дней. После двух спаррингов с "Нефтехимиком" в гости к казанскому клубу пожаловал, выступающий в ВХЛ, альметьевский "Нефтяник".

Казанцы вышли на игру без легионеров. Также отдых получил Станислав Галиев, забивший аж 4 гола "Нефтехимику". Зато появились в составе Данис Зарипов, Александр Бурмистров и Виктор Тихонов. Последний и открыл счет в матче на 7 минуте.

Гости могли отыграться еще в первом периоде, но Всеволод Ястребков не реализовал буллит. Зато во второй двадцатиминутке "Нефтяник" не только сравнял счет, но и вышел вперед. Игроки Ильнура Гизатуллина дважды реализовали большинство: сначала забил Станислав Альшевский, а через семь минут Даниэль Насыбуллин забросил вторую шайбу.

Но уже в заключительном отрезке игры "Ак Барс" вернул игру под свой контроль. На 43-й минуте Артём Лукоянов замкнул красивый пас на пустой угол от Михаила Фисенко – 2:2. А затем Альберт Яруллин после передач Александра Хованова и Александра Квартальнова мощным броском сделал счёт 3:2.

В оставшееся до финальной сирены время казанцы были ближе к тому, чтобы забить ещё раз, но в итоге встреча завершилась победой "Ак Барса" с минимальной разницей – 3:2.

Следующие товарищеские матчи "Ак Барс" проведет в Москве с "Динамо". Матчи пройдут 10 и 12 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU